«Как сохранить деньги? Закопать» 19.11.2021, 20:03

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Белорусы – об инфляции и способах уберечь свои деньги.

В Беларуси годовая инфляция, по официальным данным, в октябре составила 10,5%. При этом цены на продукты выросли на 12,1%, на непродовольственные товары – на 10%, на услуги – на 8,6% (в октябре 2020 года – 7,1%), сообщает Белстат. «Вечерний Бобруйск» спросил у бобруйчан, замечают ли они инфляцию и на что, по их мнению, больше всего выросли цены.

Галина Бутронова:

– Инфляция, наверное, растет. Пенсии повысят на копейки, а продукты – на рубли.

Цены растут понемногу, но часто. Например, на мясо и цены выросли: сало стоило 12-14 рублей, а сейчас – 16-17 рублей, мясо рублей на 5 подскочило. Но это не сразу, а постепенно: по 50 копеек, по рублю.

Рост цен на овощи не заметила. А вот лекарства, кстати, очень дорогие. Например, Пиносол раньше стоил копейки, меньше рубля, а сейчас – 5-7 рублей.

А деньги, чего мне их сохранять? Я их трачу. Куда мне их? На тот свет, что ли. Поэтому, у меня такой проблемы нет.

Наталья Васильевна:

– Я в этих вопросах не очень разбираюсь, но если смотреть цены за последний год, то да – чувствуется.

На технику и мебель сравнивать цены непросто, мы не так часто их покупаем. А на продукты… Не вспомню… Потому что не так уж сильно ощутимо.

Насчет того, как сохранять деньги, я не думала – живем одним днем.

Станислав:

– Рост цен, может, не сильно и заметен. Мы следим за этим на примере доллара или евро. Когда доллар начинает резко расти, тогда да, кажется, что есть инфляция.

Единственное, на что обратил внимание, что цены выросли на мясо. Весной килограмм буженины покупал за девять рублей, сейчас – за 12-13 рублей.

Картофель, не могу сказать, чтобы сильно подорожал. Как стоил 1-1,20 рубля, так и остался, в самый разгар сезона он был по 70-80 копеек, а так цена держится.

А чтобы сохранять сбережения, стараемся по чуть-чуть валюту покупать. Банкам я не доверяю.

Марта Асецкая:

– Инфляция, конечно, есть. Раньше я на ту же сумму могла позволить себе больше.

Но я на цены не смотрю – не то, чтобы богатая, просто не запоминаю.

Конечно, цены выросли на сыры, молочное, овощи, фрукты. Не на 50 процентов, резкого скачка в этом году не было, но цены выросли. Овощи и фрукты – дорогое удовольствие. Ежедневно их не каждый себе может позволить.

Я не умею экономить. Просто, было бы что экономить, а экономить-то нечего. Сейчас я все деньги, которые получаю, находясь в декрете, трачу на ребенка, это муж что-то откладывает.

Андрей Константинович:

– Инфляция, да, есть. И это ни для кого не новость. На какие-то продукты цены больше растут, на какие-то – меньше. Мне попался чек за 2018 год, кефир тогда стоил 1,30 рубля, сейчас – 1,60.

Для меня цены существенно выросли на металл и дерево. Дерево за год подорожало почти в четыре раза, металл – тоже очень прилично. Мой знакомый на дом покупал 26 кубов леса, ему осталось еще купить четыре, по проекту. Так вот, 26 кубов тогда и четыре куба сейчас стоят одинаково в белорусских рублях.

Как сохранить деньги? Закопать (смеется). Вы же про Буратино знаете: надо найти Поле чудес в Стране дураков, закопать деньги, и все будет нормально. А если серьезно, то нужно работать, искать.

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