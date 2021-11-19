Пресс-секретарь МИД Польши: Cпецслужбы Беларуси агрессивно настраивают мигрантов 19.11.2021, 20:18

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Только в этом месяце было зафиксировано 6300 попыток незаконного пересечения польской границы.

В ночь с 18 на 19 ноября 255 раз со стороны Беларуси предпринимались попытки нелегально пересечь границу Польши и ЕС. В районе деревни Дубиче-Церкевне группа из 500 мигрантов, в основном молодых людей, пыталась перейти границу с Польшей. По данным Пограничной службы РП, в этом месяце было зафиксировано 6300 попыток незаконного пересечения польской границы, а с начала года — более 35000.

Сотрудники спецслужб режима Лукашенко настраивают агрессивно мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу Польши, отметила пресс-секретарь Пограничной службы РП Анна Михальская, сообщает polskieradio.pl.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РП Лукаш Ясина заявил, что приоритетом польской дипломатии является пресечение путей проникновения мигрантов в Беларусь. Лукаш Ясина привел пример блокировки рейсов с мигрантами через Узбекистан: «Ташкент является крупнейшим транспортным узлом Центральной Азии. У нас сложились прекрасные отношения с Узбекистаном. Несколько месяцев назад наши узбекские друзья помогали Польше при эвакуации людей из Афганистана».

В Узбекистане ограничения на перевозку мигрантов в Беларусь были введены 17 ноября. Гражданам Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана не разрешается садиться в самолеты, направляющиеся в Минск. Ранее полеты в Беларусь ограничили турецкие и сирийские перевозчики.

Лукаш Ясина добавил, что ведется работа по организации отправки мигрантов, которые незаконно попали в Польшу и находятся в спеццентрах, в страны их происхождения.

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