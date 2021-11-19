«Ваучеры на пиво и лотерии»: Как в мире поощряют вакцинацию 19.11.2021, 20:29

Особенно креативно подошли к проблеме завлечения граждан на вакцинацию в Америке.

Какие успешные и даже неординарные идеи помогли повысить уровень вакцинации в других странах – узнавал "Апостроф").

Тысяча на спортзал или билет в кино

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении порадовал сограждан новостью о материальной "плюшке", которую будут выдавать за две полученные прививки от ковида. Однако это скорее не денежный бонус людям, а способ поддержать бизнес, который пострадал вследствие карантина больше всего.

В чем же поддержка? В том, что тысячу гривен можно будет потратить только на приобретение билетов в кинотеатр, театр или на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.

Выдавать бонус начнут с 19 декабря 2021 года. Сейчас на программу выделено 3 млрд грн, приблизительно столько же выделят и в начале 2022 года.

Получить бонус можно будет онлайн, через приложение "Дія". Как объяснили в Кабмине, после верификации в приложении пользователь получает специальную банковскую карточку, на которую начислят 1000 грн. Потратить деньги можно будет в течение четырех месяцев и только в онлайн-режиме. Для тех, у кого нет "Дії", будет разрабатываться отдельный механизм для выдачи "плюшки".

Прибавка к пенсии, гранты на обучение и бонусы медикам

К примеру, в США с конца июля 2021 года всем полностью вакцинированным гражданам во всех штатах выдают по $100. В некоторых странах Европы, таких как Сербия и Швеция, денежный стимул для вакцинированных символический — по 25 и 10 евро соответственно.

За вакцинацию своих сотрудников также отдельно платили и компании. Например, в Германии супермаркеты Lidl и Aldi выдают по $200 за вакцинацию от COVID-19 своим сотрудникам. А канадская мясоперерабатывающая компания Olymel выдает сотрудникам по $25 за сделанную прививку.

Помогают ли денежные выплаты увеличить количество желающих вакцинироваться, решили выяснить ученые из шведского университета Лунда. В своем исследовании, в котором участвовали около 8 тысяч участников, одной из групп предложили за прививание выплачивать по $24. В результате уровень вакцинации в данной группе вырос на 4%. Исследователи считают, что их эксперимент доказал, что денежные стимулы могут быть эффективными.

Чтобы стимулировать вакцинироваться пожилых людей, в Грузии пообещали надбавку к пенсии в размере $63, что почти соответствует суме самой пенсии в стране – около $72. В Литве приняли решение выплачивать по 100 евро людям от 75 лет, которые вакцинируются от коронавируса до декабря. А в Латвии пообещали в течение 5 месяцев перечислять по 20 евро на оплату коммунальных платежек всем привитым гражданам старше 60 лет.

В некоторых других странах решили финансово поддержать вакцинированную молодежь. Так, в Греции будут выплачивать молодым людям по 150 евро на карту за первую прививку от коронавируса.

В США, где недавно разрешили делать прививки от ковида детям от 5 до 11 лет, также проводятся разные дополнительные выплаты и акции, в зависимости от штата. Например, в Чикаго детям раздают по $100, а в Огайо разыгрывают стипендии в колледжи штата стоимостью по 10 и по 100 тысяч долларов.

Кстати, разные акции среди вакцинированных проводят и в украинских городах. В Виннице уже прошел второй розыгрыш 15 велосипедов и 15 телевизоров. Финальный розыгрыш, на котором можно будет выиграть и автомобиль, состоится 17 декабря. Подобная акция проводится и в Мукачево.

Для вакцинированных также проводятся лотереи с довольно внушительными денежными призами. В Польше на такие розыгрыши выделили $273 000. А в Австралии жительница выиграла в лотерею почти $740 000. Кроме этого, в лотерее также разыгрывалось 100 подарочных карточек на сумму $1000 в течение каждого дня в октябре. Кстати, данная акция помогла властям полностью вакцинировать 80% людей старше 16 лет.

Кроме того, в Австралии поддерживают и наиболее важное звено в борьбе с пандемией – врачей. Там частные и государственный медучреждения получают по $10 за каждого полностью вакцинированного пациента.

В США креативно подошли к проблеме завлечения граждан на вакцинацию. Компания Anheuser-Busch, производящая пиво Budweiser, выдавала вакцинированным ваучеры на пиво. Дополнительно идею наливать по кружке пива или бокалу вина приняли и в отдельных штатах.

В сельских районах Индонезии тем, кто привился от коронавируса, выдают живых кур.

А в некоторых странах, например в Германии, в пунктах вакцинации проводят целые фестивали с бесплатным фуд-кортом и диджеем. Таким образом, к вакцинации привлекают молодежь.

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