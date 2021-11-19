На границе Беларуси и Польши огромные пробки из фур из-за мигрантов 1 19.11.2021, 20:32

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Дальнобойщики стоят в очередях по трое суток.

На границе Польши и Беларуси новый кризис, который стал прямым следствием ситуации с мигрантами. Из-за закрытия основного автомобильного перехода "Брузги-Кузница" на других переходах встали в масштабную пробку грузовые автомобили. Водители говорят «Настоящему времени», что среднее время ожидания на границе выросло до трех суток, а основной поток фур в итоге хлынул южнее, в сторону пункта пропуска Бобровники. Ранее границу дальнобойщики в среднем проходили за несколько часов.

По направлению к КПП Бобровники в очереди грузовых машин стоят автомобили из самых разных стран: Беларуси, Казахстана, России, европейских государств. Сергей Пересечанский возит из польского Белостока в Москву легковые машины. По его словам, раньше, до кризиса с мигрантами он обычно проходил границу за 15 часов максимум. Но сейчас готовится провести на погранпереходе минимум трое суток.

"Мы все с собой берем: продукты, вода… стали запасаться больше, – рассказывает он. – Мы, когда заходили сюда, уже все понимали. Мы заходили трое суток в Беларуси, и трое суток здесь готовимся провести".

К трем суткам ожидания на границе себя готовит и дальнобойщик из Сербии Зорян Джорджевич. Он везет в Россию лекарства: его груз ждут в Санкт-Петербурге.

"На билборде было написано 36 часов. 36 часов! Это три дня! – рассказывает Зорян Джорджевич. – Здесь нет ни воды, ни нормальных условий для водителей. У нас есть только то, что мы сами купили, что есть в кабине".

К полудню пятницы пробка на границе растянулась на 27 километров вглубь Польши: вся дорога на протяжении всего этого расстояния была заставлена грузовиками.

Этот транспортный коллапс – прямой результат остановки работы пограничного перехода Брузги – Кузница, где мигранты из стран Ближнего Востока разбили лагерь и несколько раз пытались разрушить ограждения, которые разделяют Польшу и Беларусь. В полицейских и пограничников, которые охраняли границу, кидали палки, камни и светошумовые гранаты, на нескольких участках границы забор был поврежден. Cотни человек пока продолжают оставаться в лесу со стороны Беларуси в надежде, что им все-таки удастся пробраться на территорию Польши.

После начала миграционного кризиса в районе перехода Брузги-Кузница, многие дальнобойщики, планируя рейс, выбирают дороги в обход польско-белорусской границы. Для многих это большой крюк и серьезное увеличение стоимости маршрута.

Дальнобойщик Александр Хатяновский говорит, что в Европу из России несколько дней назад проехал через страны Балтии. Но обратно, в Челябинскую область, все равно поедет через Беларусь.

"Сюда мне пришлось так ехать, так было бы короче на Польшу, – объясняет Хатяновский. – Но с той стороны тоже километров двадцать "колейка" (очередь фур) огромная, неделю пришлось бы стоять. С той стороны на Каменный Лог пришлось поехать через Литву, делать круг, оплачивать там лишнее все. Зато я за сутки прошел".

Многие дальнобойщики получают зарплату лишь за пройденный путь, но не за время в пути. Поэтому, пока они стоят в пробке в сторону пограничного перехода Бобровники, они заработают гораздо меньше, чем могли бы. Кроме того, каждые сутки простоя – это около двух десятков литров топлива, которое нужно потратить для обогрева грузовика. Это топливо им также часто приходится оплачивать из собственного кармана.

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