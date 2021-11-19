закрыть
19 ноября 2021, пятница, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Санкции и судьба «Белавиа»: Главы МИД Германии и Литвы обсудили ситуацию на границе

  • 19.11.2021, 20:48
  • 1,334
Санкции и судьба «Белавиа»: Главы МИД Германии и Литвы обсудили ситуацию на границе
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис жестко высказался в адрес Лукашенко.

Как сообщает delfi.lt) со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы, в пятницу глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис и его немецкий коллега Хайко Маас обсудили ситуацию на границе и договорились, что миграционный кризис должен решаться на европейском, а не на двустороннем уровне.

"Мы договорились, что кризис на границе с Беларусью должен решаться на европейском, а не на двустороннем уровне. Мы должны провести в жизнь новые санкции для белорусского режима, о которых мы договорились в понедельник на встрече министров ИД ЕС", - сказал Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что ЕС "долго и целенаправленно работал над поиском консенсуса по единой политике в отношении Беларуси", поэтому необходимо и впредь держаться этого курса.

"Давайте играть по европейским правилам, а не по правилам Лукашенко, который пропагандирует игру без правил", - сказал глава литовской дипломатии.

В сообщении указано, что министр услышал от Х. Мааса опровержение того, что Германия рассматривает возможность вычеркнуть белорусского авиаперевозчика Belavia из списка субъектов санкций ЕС.

Главы внешнеполитических ведомств ЕС в понедельник договорились о дополнительных санкциях для Беларуси и поручили дипломатам подготовить конкретный список подпадающих под санкции лиц и предприятий. Эти санкции вводятся за роль Минска в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников