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Павлу Белоусу присудили 15 суток ареста

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  • 19.11.2021, 21:19
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Павлу Белоусу присудили 15 суток ареста
Павел Белоус

Основатель магазина symbal.bу осужден за «несанкционированный пикет».

Основатель и руководитель магазина Symbal.bу Павел Белоус арестован на 15 суток за «несанкционированный пикет» по ч. 1 ст. 24.23 КоАП, сообщает «Еврорадио».

Приговор вынес суд Ленинского района Минска.

Белоус был вызван в милицию в понедельник, 15 ноября. После этого он не вернулся домой, а был доставлен на Окрестина. На первом суде в среду, 17 ноября, дело Белоуса отправили на доработку, затем его не выпустили через трое суток после задержания.

Белоуса обвинили в распространении информации, которая «пропагандирует экстремистскую деятельность». Поводом стало то, что основатель магазина Symbal.bу пересылал через "Белпочту" признанную «экстремистской» книгу Дмитрия Лукашука и Максима Горюнова "Белорусская национальная идея".

Прошлым летом компания Symbal.by под давлением властей была вынуждена закрыть магазин, где продавались одежда и сувениры с национальной символикой. Закрытие магазина получилось скандально громким: на очередь покупателей приехали омоновцы.

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