«Спасибо за защиту моей Родины» 5 19.11.2021, 21:32

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Ученики польских школ поблагодарили полицейских за защиту границы.

Нетипичные благодарности за охрану границы получили вчера полицейские Польши.

«Мы с вами сердцем», «Сердечно благодарим за защиту моей Родины» - это только некоторые пожелания с открыток детей польских школ для полиции, сообщается в соцсетях.

Польские службы подчеркнули, что такая поддержка дает им силы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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