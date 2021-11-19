«Спасибо за защиту моей Родины»5
- 19.11.2021, 21:32
- 5,728
Ученики польских школ поблагодарили полицейских за защиту границы.
Нетипичные благодарности за охрану границы получили вчера полицейские Польши.
«Мы с вами сердцем», «Сердечно благодарим за защиту моей Родины» - это только некоторые пожелания с открыток детей польских школ для полиции, сообщается в соцсетях.
Польские службы подчеркнули, что такая поддержка дает им силы.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.