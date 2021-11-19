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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

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  • 19.11.2021, 21:46
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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
Джо Байден
фото: reuters

Американский президент находится в госпитале.

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после кратковременной передачи их вице-президенту Камале Харрис. Об этом в Twitter сообщила спикер Белого дома Джен Псаки, пишет «Гордон».

Она отметила, что во время разговора с Харрис и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном Байден "был в хорошем настроении и в это время вернулся к своим обязанностям".

Псаки проинформировала, что президент будет оставаться в госпитале имени Уолтера Рида до завершения медосмотра.

Напомним, в должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года.

19 ноября Псаки сообщила, что Байден ненадолго передаст полномочия Харрис, пока будет находиться под наркозом.

Харрис – первая женщина на посту вице-президента США. Теперь она стала первой женщиной, которая исполняла президентские обязанности.

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