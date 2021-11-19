Курд: Посредникам, обещавшим переправку в Европу, заплатил $4 тысячи 3 19.11.2021, 21:55

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Контакты таких посредников легко может найти любой житель Курдистана.

Из десяти тысяч иностранцев, которые, по неофициальной информации, находятся сейчас в Беларуси в надежде пробраться в Евросоюз, как минимум половина — это курды. The Insider поговорил с бежавшими из Ирака курдами и выяснил, от чего они спасаются, как оказались в Беларуси и почему уже сейчас многие из них мечтают оказаться где угодно, но как можно дальше от белорусских силовиков.

Курдский журналист Ребин Сирван был среди тех, кто отправился в Беларусь, заплатив $4000 посредникам, обещавшим помочь в переправке в Европу. Вот только, в отличие от подавляющего большинства других беженцев, Ребин Серван решил не прорываться в Евросоюз, а попросить убежища в Беларуси, куда он прибыл легально, оформив все разрешительные бумаги.

Но уже через несколько часов после подачи официального запроса, как рассказывает журналист, белорусские милиционеры избили его, отобрали телефон, с которого он пытался вести стрим, и усадили на самолет, который доставил Ребина не в родной Ирак, а в соседнюю Сирию.

«Меня били и пытали до тех пор, пока я не согласился улететь в Сирию. Милиционеры затолкали меня в самолет, мне даже не сделали обязательного теста на коронавирус», - вспоминает Ребин.

Сейчас он уже в Ираке, где пытается донести до как можно большего количества людей правду о тех трудностях, с которыми придется столкнуться людям, решившим попытать счастья в Европе.

Экономический журналист Мохаммед Хуссейн из Иракского Курдистана говорит, что посредники, которые занимаются оформлением документов и покупкой авиабилетов (он называет их контрабандистами), никак не рекламируют себя. Во-первых, потому что такого рода услуги могут подпадать под статью уголовного кодекса, карающую за торговлю людьми. А во-вторых, потому, что контакты таких посредников и так легко может найти любой житель Курдистана.

«Это не они ищут клиентов, а клиенты ищут их. Контрабандистам не надо себя рекламировать. Любой желающий с ними связаться быстро их найдет. Их контакты рассылаются в мессенджерах, с ними можно поговорить через Whatsapp и другие приложения», - рассказывает журналист.

Через посредников в Иракском Курдистане в Беларусь попадают и сирийские курды.

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