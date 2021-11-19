В Беларуси будут по-новому повышать цены на гречку 19.11.2021, 23:30

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Что изменилось?

В Беларуси до конца этого года ввели особую схему, по которой будет формироваться цена на импортную гречку. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на МАРТ.

Как сообщает МАРТ, отпускная цена на гречку может быть повышена импортером на величину изменения контрактных цен на нее. При этом повышение цен оптовой и розничной торговлей не может превышать размер повышения отпускных цен импортером.

«Изменение цен на крупу гречневую сопровождается документальным подтверждением обоснованности такого изменения», — уточняют в МАРТ.

Эти изменения вступили начали действовать с 15 ноября.

А как до изменений повышали цены на гречку

Гречка входит в список социально значимых товаров. С 24 февраля (и до конца месяца) на него запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог происходить не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок возможно по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при cовмине.

Эта комиссия позволила выйти за коридор по росту цен в пределах определенного коридора. Повысить цены в таком случае могут, как правило, юрлица и ИП всех форм собственности.

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