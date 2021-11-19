Адвокат: Саакашвили согласился прекратить голодовку 2 19.11.2021, 22:16

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Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии голодал 50 дней, он в критическом состоянии.

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михaил Саакашвили сегодня будет переведен из Глданской тюрьмы в военный госпиталь в Гори. Политик согласился прекратить голодовку.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, сообщает unian.net.

"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори и прекратит голодовку после размещения в госпитале", - сказал он.

По словам Гварамия, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня же отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику.

"Разумеется, мы думаем, что там, наверное, есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодания должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", — заявил адвокат.

Саакашвили, который голодает уже 50-й день, принял решение согласиться на перевод в госпиталь после консультации с адвокатом и консулом Украины.

Сотни сторонников экс-президента несколько часов провели у парламента Грузии, ожидая новостей из тюрьмы. Сообщение о переводе Саакашвили они встретили овациями.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

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