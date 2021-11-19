500 мигрантов пытаются нелегально пересечь границу: видео 1 19.11.2021, 22:29

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С помощью беспилотников польские службы эффективно пресекают такие попытки.

Как сообщают войска территориальной обороны Польши:

- Наши беспилотники 24/7 доставляют важные данные, благодаря которым возможно эффективное противостояние нелегальным попыткам пересечения границы. На видео вчерашняя попытка перехода около 500 мигрантов в районе Бубиче.

Nasze bezzałogowce rozpoznawcze 24/7 dostarczają ważnych danych, dzięki którym możliwe jest efektywne przeciwdziałanie nielegalnym próbom przekroczenia granicy. Tu wczorajsza próba przedostania się blisko 500 migrantów w okolicach m. Bubicze C.#Terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/ygJXg4NPRl — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 19, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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