В Минске завтра будет до +8°C 19.11.2021, 22:48

Ожидается сильный ветер.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявили синоптики на субботу, сообщает Белгидромет Минприроды.

«20 ноября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, местами 21−24 м/с», — говорится в сообщении.

В Минске завтра будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +6..+8°C. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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