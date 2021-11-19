«Развивающаяся паранойя»: офицер НАТО раскрыл планы Путина 7 19.11.2021, 22:54

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По его мнению, Украина должна быть всегда готова к защите.

Президент РФ ВПутин из-за "отравления властью" ведет себя развязно и способен не только на агрессивные действия в отношении Украины, но и может втянуть мир в новую глобальную войну. Об этом заявил капитан первого утра в отставке ВМС США Гарри Табах, пишет "Униан".

"У диктаторов, которые так долго у власти, развивается паранойя, они больны, они отравлены этой властью. Они могут совершить какой-то сумасшедший поступок", - говорит офицер НАТО.

По его словам, спровоцированный кризис с мигрантами на границе Беларуси с ЕС Путин использует как для дестабилизации в Европе, так и для собственного самоутверждения в РФ и за ее пределами.

Офицер убеждает, что Путин до сих пор не отказался от идеи создания "новороссии", однако уже не готов открыто напасть на Украину.

"Опасность широкого наступления есть всегда. Но Украина сегодня - это не Украина 2014 года", - подчеркнул американский капитан.

По его словам, захватить Украину "нахрапом" Путин не сможет, однако она должна быть всегда готовой к войне.

"Если вы не будете готовиться к войне, как в 2014 году, как Польша 1939 года, война точно будет. А если готовиться к войне, то ее можно избежать", - подытожил он.

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