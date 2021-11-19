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Команда БОРа подвела итоги 19-го дня забастовки

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  • 19.11.2021, 23:03
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Команда БОРа подвела итоги 19-го дня забастовки

На «Гродно-Азот» урезали премии и начали сокращать руководителей цехов.

Команда «Белорусского объединения рабочих» подвела итоги 19-го дня забастовки:

- Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

- На «Гродно-Азот» сократили премии и начали сокращать руководителей цехов.

- Миграционный кризис все еще остается одной из наиболее острых проблем для режима, которую он организовал для себя сам. С 21 ноября власти Польши закрывают ж/д переезд «Кузница».

- Активисты Лондонской диаспоры и других стран поддерживают движение рабочих Беларуси.

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