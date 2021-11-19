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Польское бюро антитеррористических операций подключилось к охране границы

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  • 19.11.2021, 23:28
  • 3,162
Польское бюро антитеррористических операций подключилось к охране границы

Польша готова к атакам лукашистов.

Польша готовится отбивать атаки лукашистов.

- На страже границы в Кузнице, - сообщает подляская полиция, публикуя видео с вертолета.

На страже границы и Польское бюро антитеррористических операций.

- Полицейские Центрального подразделения Контртеррористической полиции Польши участвуют в защите границе. Их знания, подготовка и опыт - неоценимая сила при охране границы, - сообщает польская полиция.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши.

Сейчас обстановка на белорусско-польской границе — тревожная.

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