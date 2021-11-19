Польское бюро антитеррористических операций подключилось к охране границы

Польское бюро антитеррористических операций подключилось к охране границы1
- 19.11.2021, 23:28
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Польша готова к атакам лукашистов.
Польша готовится отбивать атаки лукашистов.
- На страже границы в Кузнице, - сообщает подляская полиция, публикуя видео с вертолета.
#naStrażyGranicy w Kuźnicy🚁@PolskaPolicja pic.twitter.com/m3P3XvO20P— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 19, 2021
На страже границы и Польское бюро антитеррористических операций.
- Полицейские Центрального подразделения Контртеррористической полиции Польши участвуют в защите границе. Их знания, подготовка и опыт - неоценимая сила при охране границы, - сообщает польская полиция.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши.
Сейчас обстановка на белорусско-польской границе — тревожная.