В ВМС США рассказали, с каким объектом столкнулась американская атомная подлодка в Тихом океане 14 2.11.2021, 8:11

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иллюстрационное фото

Расследование инцидента было завершено на прошлой неделе.

Атомная подводная лодка USS Connecticut в октябре столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой. Об этом сообщает новостной портал института ВМС США (USNI).

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, — сообщила официальный представитель 7-го флота ВМС США Хейли Симс.

По данным портала, расследование инцидента было завершено на прошлой неделе. Его результаты передали командующему 7-м флотом вице-адмиралу Карлу Томасу, который в дальнейшем должен будет определить порядок последующих действий в связи со случившимся, включая возможность привлечения к ответственности.

Напомним, инцидент произошел 2 октября с атомной ударной подводной лодкой USS Connecticut. Уточнялось, что субмарина столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе во время погружения. В ВМС США подчеркнули, что в результате инцидента члены экипажа и судно не пострадали. Ядерная силовая установка также не получила повреждений.

USS Connecticut — одна из трех лодок класса «Морской волк». Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), USS Connecticut является одной из самых боеспособных и хорошо оснащенных подлодок американского военного-морского флота.

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