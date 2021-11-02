Бастующий предприниматель: Только дожимать и идти до конца! 2.11.2021, 8:24

4,790

Герой стачки рассказал о двух вариантах для белорусов.

Некоторые беларусы сидят дома и не по одному месяцу, находясь в стачке уже более года. Это настоящие герои, которые до последнего будут стоять за свою идею.

Бастующий предприниматель рассказал телеграм-каналу «Белорусского объединения рабочих» (БОР) свою историю:

«ИП, перестал оказывать услуги еще в прошлый призыв уйти в забастовку. Сидим год на подработках. Никаких официальных договоров, оплат, а значит нет оплаты налогов, ФСЗН, абн-плат банку. «Золотой запас», накопленный годами ранее, иссяк, влезли в долги, тогда еще не думали, что все настолько затянется.

В октябре оплачивать кредиты стало уже нечем. А дети кушать тоже хотят. Поэтому остаётся только 2 варианта — дожимать режим, затянув пояса и пока повременить с долгами, либо, что не хотелось бы, последовать за многими уже выехавшими знакомыми, которые вполне успешно бизнес развернули или разворачивают за пределами Беларуси.

С налоговыми новшествами с нового года все равно нет смысла что-то продолжать делать в Беларуси. Только дожимать и идти до конца!»

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.