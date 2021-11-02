Медики выяснили, насколько эффективна третья доза вакцины Pfizer

Медики выяснили, насколько эффективна третья доза вакцины Pfizer3
- 2.11.2021, 8:26
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Исследование провели специалисты из Израиля и Гарвардского университета США.
Эксперты из Исследовательского института Клалит в Израиле и Гарвардского университета США доказали эффективность третьей дозы вакцины Pfizer / BioNTech против дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает cursorinfo.co.il.
«Результаты исследования доказывают, что третья доза вакцины предотвращает тяжелые последствия, связанные с COVID-19, уже через неделю после вакцинации», — говорится в результатах исследования.
Были проанализированы данные 728 321 человека в возрасте 12 лет и старше, которые получили третью дозу вакцины Pfizer.
Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми, кто получил только две дозы вакцины пятью месяцами ранее, у пациентов, получивших три дозы вакцины, риск госпитализации, связанной с COVID-19, был на 93% ниже, риск тяжелого заболевания COVID-19 был снижен на 92%, а риск смерти, связанной с COVID-19, был ниже на 81%.
При этом эффективность вакцины была одинаковой для разных полов, возрастных групп (40-69 и старше 70 лет) и не зависела от количества сопутствующих заболеваний.
Ранее Курсор писал, что ученые выяснили, какая вакцина менее эффективна против COVID-19. Ученые изучили эффективность Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V и Sinopharm.
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