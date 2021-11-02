Мнение: Лукашенко «припечет» еще с двух сторон, когда забастовка войдет в силу 2 2.11.2021, 8:35

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фото: nn.by

Режим потерял все выгоды от территориального положения Беларуси.

Беларусь уже семимильными шагами теряет свое выгодное территориальное преимущество между Россией и Западом. Кремль уже не берет во внимание интересы Лукашенко в новых энергетических сделках на фоне газового кризиса, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

В Беларуси под контролем и с участием России, построили АЭС, но Лукашенко все равно сидит на заезженной пластинке о скидках на газ. За счет экономических и энергетических проблем по сделкам с Европой, позиция России по отношению к Беларуси будет жестче. Европа обложит тирана новыми санкциями. И тогда уже зимовать может будет холодно и хлопотно нам.

Никакие интеграционные карты и прочая украшательская атрибутика «союзного государства» не обогреет наши дома. Особенно, когда забастовка войдет в силу.

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