К забастовке в Беларуси присоединилась новая сила 5 2.11.2021, 8:44

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Протестные дворовые объединения поддержали общенациональную стачку.

Дворовые объединения присоединились к общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Витебские партизаны отмечают, что сегодня прекрасный день чтобы остаться дома! Не отстают от них и Боровляны.

Представители последних заявили:

«Рабочий, инженер, учитель, менеджер, машинист, водитель, шахтер, врач, пока вы работаете и получаете несправедливо низкие заработные платы, хунта наживается на результатах вашего труда.

Они строят себе дворцы, покупают дорогую недвижимость и автомобили, отправляют своих детей учиться в самые дорогие университеты и все это за ваши деньги, которые они воруют у нас, придумывая все новые и новые налоги.

Пока вы в скотских условиях делаете свою работу, они тратят огромные деньги на армию пропагандистов и карателей, которые потом нас же поливают информационным дерьмом, избивают, насилуют и садят в тюрьмы нас и наших детей.

ВОТ ЭТО МЫ ЗАСЛУЖИЛИ?

Боритесь за свои права.

Останьтесь дома.

ХВАТИТ КОРМИТЬ РЕЖИМ!»

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

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