В Петербурге задержали известного хакера-белоруса 5 2.11.2021, 8:58

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«Раскаявшийся кардер» находился в отеле на Суворовском проспекте.

Белорусский кардер Сергей Павлович (известный также как Police Dog, panther, Fallen Angel, diplomaticos) задержан Интерполом в Петербурге, сообщает konkretno.ru.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», белоруса нашли 1 ноября днем в отеле на Суворовском проспекте. Сергей Павлович находился в международном розыске по запросу США.

Известный хакер родился 22 февраля 1983 года в деревне Вязье, Могилевской области, окончил среднюю школу в Минске. Обучался на факультете журналистики Белорусского государственного университета.

В 2009 году суд Первомайского района Минска признал его виновным по обвинению в хищении $ 36 млн с банковских кредитных карт пользователей из разных стран. Павлович был обвинен по пяти статьям: «повторное хищение имущества с использованием компьютерной техники»; «приготовление к хищению имущества»; «сбыт поддельных банковских пластиковых карточек»; «приготовление к сбыту поддельных пластиковых карточек» и приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Стал автором книги «Как я украл миллион, исповедь раскаявшегося кардера», призывающей других молодых людей не идти по его криминальному пути, а весь гонорар якобы передал в детскую онкологическую больницу в Боровлянах.

В 2008 году был упомянут в числе 11 фигурантов «крупнейшего хищения персональной информации за всю историю США».

Упоминался как сообщник знаменитого хакера Альберта Гонсалеса.

В 2015 году, выйдя из тюрьмы, он объявил, что завязал с преступной деятельностью, основал ряд бизнесов, включая сервис по доставке рыбы и компанию, продающую сувенирные доллары.

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