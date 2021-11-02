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Ученые раскрыли еще одну тайну календаря цивилизации майя

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  • 2.11.2021, 9:23
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Ученые раскрыли еще одну тайну календаря цивилизации майя

Этому помогло открытие сотен спрятанных в джунглях объектов.

Археологи обнаружило почти 500 новых комплексов на территории Южной Америки, многие из которых, похоже, построены в соответствии с календарем майя. Вполне возможно, что древняя цивилизация вела подсчет дней уже во 2-м тысячелетии до н.э., то есть более трех тысячелетий назад. 

Об этом сообщает издание Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Спрятанные в джунглях и частично присыпанные землей комплексы обнаружили в западной Гватемале и южной Мексике. Большинство из 478 объектов построено в соответствии с древним городом майя, который возвели приблизительно в 1400 годах до н.э. 

С помощью технологии LIDAR (Light Detection and Ranging), которая позволяет обнаружить цель и определить расстояние до нее с использованием направленного луча света, ученые определили, что большинство построек возвели в соответствии с положением небесного светила. 

Это доказывает использование календаря лишь косвенно, но, по мнению руководителя исследовательской группы, на это указывает множество фактов. 

В частности, большинство комплексов возведено с учетом числа 20, которое имело сакральное значение для майя. Именно столько дней было в месяце “длинной” версии древнего календаря. 

Отметим, что постройки принадлежат различным культурам. Львиная доля из них так и остается исключительно на снимках “ЛИДАРа”, поскольку расположена в непроходимых джунглях. 

До этого считалось, что “Длинный счет”, вторую версию календаря майя, стали широко использовать только в 800 годах н.э.

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