Ученые раскрыли еще одну тайну календаря цивилизации майя 1 2.11.2021, 9:23

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Этому помогло открытие сотен спрятанных в джунглях объектов.

Археологи обнаружило почти 500 новых комплексов на территории Южной Америки, многие из которых, похоже, построены в соответствии с календарем майя. Вполне возможно, что древняя цивилизация вела подсчет дней уже во 2-м тысячелетии до н.э., то есть более трех тысячелетий назад.

Об этом сообщает издание Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Спрятанные в джунглях и частично присыпанные землей комплексы обнаружили в западной Гватемале и южной Мексике. Большинство из 478 объектов построено в соответствии с древним городом майя, который возвели приблизительно в 1400 годах до н.э.

С помощью технологии LIDAR (Light Detection and Ranging), которая позволяет обнаружить цель и определить расстояние до нее с использованием направленного луча света, ученые определили, что большинство построек возвели в соответствии с положением небесного светила.

Это доказывает использование календаря лишь косвенно, но, по мнению руководителя исследовательской группы, на это указывает множество фактов.

В частности, большинство комплексов возведено с учетом числа 20, которое имело сакральное значение для майя. Именно столько дней было в месяце “длинной” версии древнего календаря.

Отметим, что постройки принадлежат различным культурам. Львиная доля из них так и остается исключительно на снимках “ЛИДАРа”, поскольку расположена в непроходимых джунглях.

До этого считалось, что “Длинный счет”, вторую версию календаря майя, стали широко использовать только в 800 годах н.э.

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