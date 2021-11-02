Политолог Дмитрий Болкунец о забастовке: До 20% белорусов остаются дома 1 2.11.2021, 9:37

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Любые подобные инициативы бьют по режиму.

1 ноября в стране началась общенациональная забастовка, инициированная белорусским объединением рабочих. Лидер БОР Сергей Дылевский призвал белорусов присоединяться к забастовке и оставаться дома.

Телеканал «Белсат» пообщался с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом на тему забастовки.

Дмитрий Болкунец положительно относится к начавшейся забастовке, так как считает ее актуальной в нынешней ситуации в стране.

«Та критическая ситуация, которая сейчас сложилась в Беларуси, связана с ковидом. Это одна из причин, почему именно сейчас стоит оставаться дома. В моем родном Слониме хоронят по 5 человек в день от ковида, если мы умножим на масштаб страны, получим, что минимум 500 человек каждый день умирает. В этой ситуации оставаться ждать какого-то дня Х или иного сюжета я считаю неразумным».

Политолог уверен, что инициаторы забастовки выбрали подходящий момент для его начала.

«Я уверен, что от 10% до 20% белорусов по объективным причинам могут оставаться дома. Это можно считать успехом. Сегодня начались школьные каникулы – 1 100 000 школьников не пошли на учебу. Как правило, в такие моменты родители остаются со своими детьми. И я уверен, что если эта инициатива сохранит по крайней мере одну человеческую жизнь, я считаю, что это будет правильно. Хочу заметить, что в России сегодня введен локдаун. На мой взгляд, ситуация с ковидом в Беларуси более критическая, чем в России. Лукашенко ничего подобного не сделает. Поэтому инициатива оставаться дома разумна, ведь если государство это не делает, это должны делать лидеры, общественные деятели, граждане сами. То, что Сергей Дылевский взял на себя такую инициативу, я ее приветствую».

Дмитрий Болкунец высказывает мысль, что все подобные инициативы должны здороваться в обществе, ведь все они приближают нас к победе.

«Любые подобные инициативы бьют по режиму. Чем больше будет таких инициатив, тем больше к нам приближается победа. Не надо ждать, что настанет какой-то день Х и Лукашенко упадет, это постепенная работа, ежедневная. Граждане самые должны своими активными действиями менять ситуацию в стране. Есть варианты различных форм сопротивления, который не всегда насильственный, поэтому все методы хороши. Такие режимы не падают быстро. Сопротивление должно усиливаться путем различных инициатив, и это важно. Нет монополии на инициативы. Я считаю, что должна быть конкуренция идей, если кто-то будет свои предложения делать».

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