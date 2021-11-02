«Сатурация быстро снижается у пожилых пациентов» 1 2.11.2021, 10:08

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фото: ТАСС

Врач рассказал, как проявляет себя новый штамм коронавируса «Дельта+».

Высокая температура, тошнота и сухой кашель. Таковы симптомы нового штамма коронавируса под названием «Дельта+». Об этом рассказал известный львовский врач, доктор медицинских наук Тарас Жиравецкий.

Основные симптомы включают: высокую температуру, которая может держаться более 10 дней, тошноту, потерю аппетита и снижение веса, а также сухой кашель.

Кроме того, инфицированные люди могут испытывать боль в спине, диарею, головную боль и затрудненное дыхание.

«Сатурация быстро снижается у пожилых пациентов». Это состояние трудно контролировать без кислорода. Очень стремительный скачок вверх показателей ЦРП (реактивный протеин или белок) и ферритина — за один или два дня при предыдущих хороших показателях», — говорит Тарас Жиравецкий.

Пациенты снова теряют обоняние и вкус. Обезвоживание может привести к тромбозу, перикардиту и миокардиту.

«Без инструментальных обследований и лабораторных анализов врачу очень трудно объективно оценить состояние пациента. Часто анализы в норме, но есть высокая температура более 10 дней, сатурация может быть нормальной — выше 94, но падать ниже 90 через несколько часов. Рентгеновские снимки и опросы пациентов часто неинформативны. С новым штаммом непредсказуемость течения болезни является самой большой проблемой для врачей, очень трудно сделать какой-либо прогноз», — добавил врач.

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