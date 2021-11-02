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Politico: Россия перебросила бронетанковые части к границам Беларуси и Украины

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  • 2.11.2021, 10:14
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Politico: Россия перебросила бронетанковые части к границам Беларуси и Украины
иллюстрационное фото

Опубликованы спутниковые снимки.

Издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, которые доказывают размещение российской военной техники возле границ с Украиной и Беларусью. На снимках техника расположена в городе Ельня Смоленской области, который находится примерно в 300 километрах от границы.

Снимок сделан 1 ноября американской компанией Maxar Technologies. На нем, по данным издания, запечатлено скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск.

Как утверждает газета, войска включают 1-ю гвардейскую танковую армию, которую якобы начали перебазировать в район Ельни в конце сентября.

«Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной», — говорится в материале Politico.

Кроме того, издание сослалось на анализ британского издательства Jane's, специализирующегося на военной тематике, согласно которому 4-я танковая дивизия России была переброшена в районы Брянска и Курска. Также в этом районе были замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии, утверждают специалисты Jane's.

31 октября газета Washington Post сообщила о наращивании российских войск у границы с Украиной. По данным издания, перемещения не связаны с учениями. Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) также заявили о передвижении российских войск в граничащие с Украиной регионы. По словам экспертов, существуют свидетельства того, что российская военная техника движется в район Курска, а также Воронежской и Ростовской областей.

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