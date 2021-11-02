Белорус Алексей Протас дебютировал в НХЛ

Белорус Алексей Протас дебютировал в НХЛ1
- 2.11.2021, 10:55
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Белорусский нападающий провел первый матч за «Вашингтон».
Белорусский нападающий Алексей Протас дебютировал в НХЛ. Он сыграл первый матч в сильнейшей лиге мира за «Вашингтон». Его команда уступила «Тампе» — 2:3, сообщает zerkalo.io.
Протас провел на площадке 3 минуты 53 секунды, играя в четвертом звене. На его счету нет результативных действий.
Напомним, что Алексей начинал нынешний сезон в «Херши» — фарм-клубе «Вашингтона». В шести матчах нападающий набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3».