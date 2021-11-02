Медики назвали лучшие продукты для предотвращения инфаркта миокарда

Медики назвали лучшие продукты для предотвращения инфаркта миокарда1
- 2.11.2021, 10:44
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Эксперты при университетских больницах Ковентри и Уорикшира поделились диетическими советами.
Одним из основных факторов, способствующих развитию сердечного приступа, является высокий уровень холестерина - типа жира, который может закупорить артерии, снабжающие кровью сердечную мышцу, пишет healthinfo.ua.
Чтобы повысить уровень общего холестерина, который должен составлять 4 ммоль / л или ниже, вам нужно помнить о потребляемых насыщенных жирах. Эксперты фонда NHS Trust при университетских больницах Ковентри и Уорикшира поделились диетическими советами.
Когда дело доходит до выбора, какие сыры вам лучше есть, разумно сократить потребление твердых сыров. Команда также не рекомендовала полножирные мягкие сыры, включая бри, камамбер и сливочный сыр.
Вместо этого лучше заменить эти сыры творогом, сверхлегким мягким сыром, полужирным эдамом, творогом и рикоттой.
Другие «более здоровые» жиры включают виды молока, которые вы покупаете в супермаркете. Вместо того, чтобы покупать цельное молоко, сгущенное, лучше покупать обезжиренное. Это включает однопроцентное или полуобезжиренное молоко и несладкое соевое молоко.
В надежде снизить риск сердечного приступа следует рассмотреть еще один молочный продукт - йогурт.
Полножирный йогурт не должен быть в списке покупок. Выбирайте обезжиренные йогурты с низким содержанием сахара, диетический йогурт или греческий.
Когда дело доходит до сладкого, лучше оставить на полках супермаркетов определенные товары, например:
Печенье
Торты
Шоколад
Чипсы
Мороженое
Более здоровые угощения:
Обычный попкорн
Желе без сахара
Обычные булочки