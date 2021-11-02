Медики назвали лучшие продукты для предотвращения инфаркта миокарда 1 2.11.2021, 10:44

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Эксперты при университетских больницах Ковентри и Уорикшира поделились диетическими советами.

Одним из основных факторов, способствующих развитию сердечного приступа, является высокий уровень холестерина - типа жира, который может закупорить артерии, снабжающие кровью сердечную мышцу, пишет healthinfo.ua.

Чтобы повысить уровень общего холестерина, который должен составлять 4 ммоль / л или ниже, вам нужно помнить о потребляемых насыщенных жирах. Эксперты фонда NHS Trust при университетских больницах Ковентри и Уорикшира поделились диетическими советами.

Когда дело доходит до выбора, какие сыры вам лучше есть, разумно сократить потребление твердых сыров. Команда также не рекомендовала полножирные мягкие сыры, включая бри, камамбер и сливочный сыр.

Вместо этого лучше заменить эти сыры творогом, сверхлегким мягким сыром, полужирным эдамом, творогом и рикоттой.

Другие «более здоровые» жиры включают виды молока, которые вы покупаете в супермаркете. Вместо того, чтобы покупать цельное молоко, сгущенное, лучше покупать обезжиренное. Это включает однопроцентное или полуобезжиренное молоко и несладкое соевое молоко.

В надежде снизить риск сердечного приступа следует рассмотреть еще один молочный продукт - йогурт.

Полножирный йогурт не должен быть в списке покупок. Выбирайте обезжиренные йогурты с низким содержанием сахара, диетический йогурт или греческий.

Когда дело доходит до сладкого, лучше оставить на полках супермаркетов определенные товары, например:

Печенье

Торты

Шоколад

Чипсы

Мороженое

Более здоровые угощения:

Обычный попкорн

Желе без сахара

Обычные булочки

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