В московских аэропортах из-за тумана отменили или задержали более 100 рейсов 2.11.2021, 10:50

фото: РИА НОВОСТИ

В российской столице и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности.

В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково из-за тумана отменены или задержаны более 100 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

В Домодедово отменили или задержали 16 рейсов, следующих из Москвы, и 26 рейсов в Москву. В Шереметьево отменены или задержаны 16 рейсов на вылет и 37 рейсов на прилет. Во Внуково — 11 на вылет и 12 на прилет.

Более 30 самолетов в Москве ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в Росавиации. По словам представителя ведомства, самолеты смогут вылететь после улучшения метеоусловий.

В срочном порядке выбежал из дома и поехал в Северо-Западный округ снимать эпичный туман. pic.twitter.com/ZzhQ2FT7zA — Вершинин ⚡️ (@RWersh) November 1, 2021

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 9:00 2 ноября из-за тумана. В столичном управлении МЧС предупредили, что до 10:00 видимость в некоторых районах города упадет до 200-700 метров. Из-за густого тумана автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что туман над Москвой рассеется к 10-11 утра. «Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. В первой половине дня сохранятся и туманы. Максимальная температура — плюс 5-7 [градусов], по области — до плюс 8 [градусов] тепла», — сказал ТАСС ведущий специалист центра Михаил Леус.

ГИБДД рекомендовала москвичам воздержаться от поездок на личном транспорте.

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