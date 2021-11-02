Беларусь ожидает фронтальный раздел
- 2.11.2021, 10:33
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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.
Сегодня днем на погоду в республике окажет влияние малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины, пишет naviny.by.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный (днем по западу местами порывистый).
Атмосферное давление будет падать.
Температура воздуха в регионах:
Брест +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);
Витебск +6..+8°C (ветер юго-восточный, 4-9 м/с);
Гомель +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);
Гродно +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);
Могилев +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);
Минск +7..+9°C (ветер 4-9 м/с).