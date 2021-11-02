Беларусь ожидает фронтальный раздел 2.11.2021, 10:33

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Фото: charter97.org

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Сегодня днем на погоду в республике окажет влияние малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины, пишет naviny.by.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный (днем по западу местами порывистый).

Атмосферное давление будет падать.

Температура воздуха в регионах:

Брест +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +6..+8°C (ветер юго-восточный, 4-9 м/с);

Гомель +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);

Гродно +10..+12°C (ветер порывами до 12 м/с);

Могилев +7..+9°C (ветер 4-9 м/с);

Минск +7..+9°C (ветер 4-9 м/с).

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