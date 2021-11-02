Подрыв имперского проекта

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2.11.2021, 11:00

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Татарстан не хочет отказываться от права на суверенный путь развития.

Как известно из популярного советского фильма Иван Грозный «Казань брал», и именно за покорение Казанского ханства смог во многом закрепиться в истории Государства Российского. Современная реплика сурового московского царя выглядит довольно блеклой, ведь Путин никак не может покорить непокорный Татарстан, который всеми силами ратует за свою самобытность, если не сказать больше. Элиты региона никак не могут вмонтироваться в политический ландшафт путинской России. Проблема состоит в том, что республика не хочет отказываться от права на суверенный путь развития, и сейчас последним камнем преткновения на пути к растворению Татарстана в российской серой федеральной массе выступает наименование главы должности региона.

В 2010 году в РФ была начата одна из реформ, направленная на централизацию государства. Как выразился наиболее одиозный и заискивающий перед Кремлем чеченский вожак Рамзан Кадыров: «в едином государстве должен быть только один президент», и отказался на замену формулировки «президент Чечни» понятием «глава Чечни». Его примеру последовали еще 10 глав субъектов федерации, которые внесли правки в названия постов своих высших руководителей. Только Татарстан отказался последовать кремлевскому поветрию и тогдашний местный бессменный лидер Минтимер Шаймиев сохранил за собой пост именно «президента». Железный Шаймиев выбил себе эту должность как знак особой власти, ведь в отношениях с центром он подчеркивал: без него национальные силы выйдут из-под контроля, и отомстят за многовековые ущемления татар. В начале 1990-х республика бурлила и требовала исторической справедливости за холокост татарского народа московитами в 1552 году и восстановить независимость Татарстана. Еще в марте 1990 года Татарстанская АССР провозгласила себя суверенным государством и субъектом международного права, а потому принял декларацию независимости (октябрь 1991 года), решение о вхождение в состав СНГ на правах учредителя (декабрь 1991 года), и принял свою конституцию (ноябрь 1992 года). Шаймиев умело манипулировал Ельциным, и в договоре о взаимно делегировании полномочий объявил, что Татарстан, как ассоциированное государство и РФ образуют конфедерацию! Власть федерального центра в республике была чисто номинальной.

Только во времена Путина началось ломание татарских элит через колено, и в 2000 году в Казани впервые увидели триколоры, а местное законодательство начали упорядочивать под конституцию РФ. Хотя внешне татары проявили податливость, но в них сохранилась надежда на восстановление суверенитета. Даже сейчас в тексте республиканской конституции упоминаются «границы» Татарстана и РФ, принадлежность власти не народу РФ, а татарскому этносу, в конце концов Казань так до сих пор не поменяла наименования главы республики, и им «нелегально» уже более 5 лет остается «президент».

Татарская сепаратистская проблема на самом деле никуда не исчезла и в наши дни. На днях в рамках трансформации России из федерации в унитарное государство шло обсуждение законопроекта Клишаса-Крашенниникова, на самом деле лоббируемого Сергеем Кириенко со Старой площади. В рамках курса на «обнуление» Путин хочет окружить себя такими же как он «обнуленными» региональными главарями с равным статусом, подобно сатрапам. И тут татарстанский «президент», как кость в горле. При этом почти все депутаты местного Государственного совета, контролируемого «Единоросами» отказались поддержать инициативу центра! Это прямой плевок в лицо Путину, удар по монолитности партии власти, и отказ от концепции целостной и единой России. Путинцы видят, что татарские элиты не ведутся на посулы «обнуления», и подозрительно относятся к процессам трансфера власти, видя в нем потенциальную возможность пересмотреть отношения с Москвой, вплоть до отделения. А там и обиженная Сибирь подтянется, и другие ценители шоу под названием «парад суверенитетов».

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