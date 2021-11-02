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Болгария направила войска к границе с Турцией

  • 2.11.2021, 11:13
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Болгария направила войска к границе с Турцией

На границе также размещены 40 единиц военной техники.

Болгария разместила на границе с Турцией 350 военнослужащих в помощь полицейским силам для сдерживания возросшего потока нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил в эфире болгарского телеканала bTV исполняющий обязанности министра обороны страны Георги Панайотов, пишет сайт DW.

«Военнослужащие прибыли сегодня на болгарско-турецкую границу для поддержки пограничников», - сказал министр, добавив, что на границе также размещены 40 единиц техники.

Число нелегалов выросло втрое

По данным МВД Болгарии, с начала этого года границу Болгарии незаконно пересекли более 6,5 тысяч человек, что в три раза больше, чем за девять месяцев 2020 года.

Болгария, имеющая 260-километровую границу с Турцией, расположена на одном из ключевых маршрутов, которым пользуются мигранты для того, чтобы проникнуть в ЕС из стран Ближнего Востока и Афганистана.

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