Водитель катафалка: Истории о том, что морги забиты людьми – правда 2.11.2021, 11:20

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Дмитрий Чихинский

Фото: Никита ПЕТРОВСКИЙ

Житель Барановичей рассказал о новой волне коронавируса.

Дмитрию Чихинскому 22 года, четыре из которых он работает водителем катафалка. Как чужое горе изменило его жизнь, что он рассказывает дочери о своей работе и чьи похороны до сих пор стоят у него перед глазами, сообщает Intex-press.

«Первые похороны помню до сих пор»

В профессию я пришел благодаря своему папе, который тоже работает в этой сфере. Пару раз, когда ему нужна была помощь, он брал меня с собой в поездку, а спустя время я решил попробовать свои силы в качестве водителя катафалка. В одну из организаций города как раз требовались сотрудники.

Поначалу привыкнуть к этой работе было довольно сложно. Как-никак, это не просто на завод ходить, тут имеешь дело со смертью, эмоциями и горем людей.

«Свои» первые похороны я помню до сих пор. На тот момент мне было 18 лет, мы занимались организацией похорон одной бабушки. Сделали свою работу, я приехал домой, лег спать, а уснуть не могу: перед глазами – она. И тут в абсолютной тишине раздается резкий грохот. Это был кот, который просто запрыгнул в комнату через открытую форточку (я на тот момент жил в частном доме), но я дико испугался!

Чего скрывать, поначалу я и морги обходил стороной – боялся. Атмосфера смерти, умершие люди… Я оказался не готов к тому, что буду видеть такое количество покойников, поэтому поначалу, когда нужно было зайти в морг забрать покойника, даже желание курить пропадало. Но со временем, конечно, привык.

«Начинаешь больше ценить жизнь»

Эта работа не для каждого. Вызвать могут абсолютно в любое время дня и ночи, к этому нужно быть готовым. Бывает, придешь домой, поспишь пару часов, и снова в путь.

Наша бригада из четырех человек оказывает абсолютно все виды услуг. Процесс организации выглядит примерно так: нам звонит человек, которому нужно помочь в организации похорон, мы выезжаем на место, собираем необходимые для погребения документы и отвозим умершего в морг, где его одевают и моют. После везем гроб в ритуальный зал или к дому, где жил человек. Договариваемся с батюшкой об отпевании, отвозим покойника на кладбище и хороним его.

Бывают моменты, когда эмоционально действительно сложно. Очень больно, когда приходится хоронить детей. В такие моменты слезы наворачиваются на глаза. Но к своей работе я стараюсь относиться с холодной головой, ведь истерики и нервные срывы у родственников умерших – частое явление. Во время прощания я стараюсь поддерживать родственников, хотя понимаю, что человека уже нет и словами здесь не поможешь.

Конечно, когда работаешь в этой сфере, взгляды на жизнь сильно меняются. Начинаешь больше ее ценить жизнь, каждый момент, стремишься больше времени проводить с родными и близкими.

«Когда дочка спрашивает, что я делал, говорю: яму копал»

В Барановичах в сфере ритуальных услуг огромная конкуренция, поэтому не возникает даже мысли о том, чтобы открыть свое дело. Единственный минус в моей работе – это насыщенный график. В остальном меня все устраивает.

Я на работе, и я дома – это два разных человека. Шутки и юмор на моей работе неуместны, я всегда серьезен и хладнокровен, стараюсь скрывать собственное волнение, когда родственники рыдают от боли утраты.

А вот дома могу себе позволить расслабиться и отдохнуть. Время, которое я провожу с семьей, для меня лучший способ восполнить силы.

Дочери я, конечно, не рассказываю о том, что хороню людей. Маленькая еще, только четыре года скоро будет. Но когда спрашивает, что я делал, говорю: яму копал.

«Невероятно сложное для всех время»

Сейчас, ввиду пандемии, работы стало значительно больше. И все, кто связан со сферой ритуальных услуг, прекрасно понимают, насколько все серьезно. Если во время первой волны коронавируса умирали, в основном, пожилые люди, то на сегодняшний день ситуация выглядит просто жутко: умирает много молодых людей от 30 до 40 лет, это не может не пугать.

Истории о том, что морги забиты людьми – правда. Если раньше на кладбище Русино хоронили от одного до пяти человек в день, то сейчас может быть и 18 похорон. И это без учета района.

Понимаю, что сейчас невероятно сложное для всех время. Но если у кого-то есть сомнения по поводу вирусного заболевания, захватившего планету, спешу их развеять: проблема есть, и она огромна.

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