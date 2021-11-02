Сможет ли Путину сохранить контроль над рынком газа в ЕС? 2.11.2021, 11:27

Павел Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины рассказал о тенденциях зеленой энергии.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в ближайшие несколько лет президент РФ Владимир Путин, вместе с «Газпромом», будет бороться, чтобы сохранить контроль над рынком газа в Европе. Поскольку он понимает, что существует тенденция развития «зеленой» энергетики. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», пишет zn.ua.

«К сожалению, многие в Европе недооценили... позицию России. Они думали, что будут воевать за «Северный поток», но они воюют совсем за другое сейчас. Путин прекрасно понимает, что идет «зеленая волна», «зеленое цунами»… Путин будет бороться все ближайшие годы за контроль над рынком газа в Европе путем долгосрочных контрактов на своих условиях. Именно в этом заключается его амбиция, а не только в «Северном потоке»… И для этого он готов на все, поскольку для России на ближайшие годы это вопрос выживания... Ведь в прошлом году в России 38% бюджета - это нефть и газ», - подчеркнул экс-министр.

Напомним, что «Нафтогаз» великодушно одолжил Кишиневу 0,5 млн кубометров газа. Бизнес — благородное дело, но есть нюансы. 27–28 октября в «Нафтогаз Трейдинге» думали, как выкрутиться, если цена природного газа на рынке Украины превысит удерживающиеся 30–35 грн за кубометр. 29 октября цены на газ рухнули до 28 грн/кубометр (с НДС), фактически сравнявшись с европейскими.

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