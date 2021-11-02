«Ник и Майк»: Дылевский оказался прав, люди начали уходить в отпуска 7 2.11.2021, 11:34

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Недовольство нарастает не только у рабочих.

Продолжаем рассказывать о том, как хунта ценит тех самых рабочих, забастовки которых она боится больше всего на свете. В Молодеченских электрических сетях по результатам аттестации рабочих мест со многих специальностей сняли вредность, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Диспетчеры, слесаря, монтеры, мастера, водители, инженеры - всего около 200 специальностей. Большинство теряет 20-40 рублей в месяц и 4-7 дней отпуска, но некоторые (типа работников подстанции 330 кВ) теряют до 100-200 рублей в месяц и 7 дней отпуска.

Те, кто проводил аттестацию, старались сохранить вредность. Однако была команда сверху. ИТРам (инженерно-техническим работникам — ред.) по результатам аттестации, скорее всего, сделают ненормированный рабочий день. Это существенное изменение условий труда и пока не очень понятно, как их проведут.

Как итог: работники недовольны, многие говорят, что готовы подписывать только краткосрочные контракты и искать новую работу.

Дальше – больше. В том же Молодечно работников наказывают за… неразборчивый почерк (документ прилагается). Бывалые говорят, что лишали премии за всякое, но чтобы за почерк – это впервые.

И это все на фоне бесконечных совещаний по дисциплине и установке ментовских камер, за которых сами электросети еще и вынуждены платить. Недовольство нарастает. Детальнее про ситуацию в энергетике мы писали тут.

Причем недовольство нарастает не только у рабочих. Вот как пример один из постов в бот:

«Посещал свой сельсовет. Одна девушка принимала сразу за трех специалистов в разных кабинетах. Спросил, где работники. Ответила: кто-то болеет, а кто-то не вышел – мол, 1-е ноября, что вы хотели.

Далее поехал в ФСЗН сдавать пустой отчет. Милая девушка специалист любезно помогла заполнить бумагу и посетовала, что она теперь одна аж на 4 участка. И что завидует тем, кто на больничном и еще более тем, кто сегодня просто не вышел на работу. По ее словам, если бы не дебильная отработка, то и ее сегодня так же не было бы. За место не держится, ждет окончания отработки, смены власти и ищет жениха. С юмором, молодец.

На прошлой неделе пришлось вызывать милицию, что бы забрали с территории храма пьяного дебошира, который приставал к женщинам, которые гуляли с маленькими детьми. Так вот, наряд милиции приехал только через два часа. Очень удивился, когда из патрульного УАЗа вышли двое милиционеров в звании майора и капитана. Спросил у них: «А где патрулька?». В ответ услышал: «А нет больше патрульки, мы за них уже ездим». Как один из них выразился, два мента на 100 тысяч населения».

Я в шутку сказал: «Было бы БЧБ, так полк бы уже прислали». А очень печальный и измученный майор ответил: «Уже не пришлют - некому ездить». После общения с ними у меня чуть слезы на глазах не выступили! Никогда в жизни более изможденных и печальных, а точнее подавленных милиционеров не видел.

Поэтому смело могу предположить, что процесс итальянской забастовки уже идет. Дылевский оказался прав, люди начали потихоньку, тихой сапой уходить в стачку».

Ник со своей стороны также продолжает оставаться дома. Начальство особо не прикладывает усилий, чтобы проверить. Коллеги на местах сообщают, что даже в исполкомах и министерствах есть отделы, где по разным причинам отсутствует по 30-40 процентов работников.

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