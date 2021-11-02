«Этот отель нужно было закрыть еще месяц назад» 6 2.11.2021, 12:05

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Белорусы рассказывают, как отдыхали в Хургаде, где отравились туристы.

Утром в субботу в четырехзвездочном отеле AMC Royal Hotel в Хургаде отравились 10 россиян, а к вечеру воскресенья их насчитывалось около 40. По информации ТАСС, в больнице на лечении остаются четверо граждан РФ. Остальные выписаны после оказания медпомощи. Среди отравившихся были также туристы из Германии, Франции, Польши, Латвии, Беларуси, многие из которых лечились амбулаторно, в больницу не обращались, пишет Onliner.

Что происходит в отеле после инцидента?

Сейчас по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам. Однако не все туристы захотели съезжать и предпочли остаться в AMC Royal Hotel. Новых постояльцев не принимают, все бронирования на предстоящий период отменяются.

Директор отеля отстранен от работы на три месяца, трое сотрудников учреждения, включая шеф-повара, задержаны. Обвинения отвергают.

«Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель «Ат-Таярин». За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии», — пояснили в Федерации туристических палат журналистам ТАСС.

Не все обратились за помощью

По данным прокуратуры, сильное пищевое расстройство в отеле получили 47 иностранных туристов, в том числе 29 россиян, 14 граждан Эстонии и четверо туристов из Чехии.

«Всем туристам предложена медицинская помощь. Часть туристов находится в клинике. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Ситуация находится под контролем. Тяжелых случаев нет», — сообщили «Вестнику АТОР» в ERV, отметив, что к ним за помощью обратились 17 туристов.

По факту массового отравления в гостинице создана специальная комиссия, которая в настоящее время работает в отеле. Специалисты проверяют рестораны, кухни, условия хранения продуктов, уже взяты пробы еды и воды для лабораторного исследования. Отель официально закрыт по решению министерства туризма и древностей за нарушение норм санитарной безопасности, а также несоблюдение мер по противодействию распространения нового коронавируса.

МИД Беларуси: среди пострадавших два несовершеннолетних белоруса

По информации посольства Беларуси в Египте, среди пострадавших от отравления в Хургаде — два несовершеннолетних белоруса. Состояние стабильное, им оказана необходимая медицинская помощь, ожидается, что белорусские туристы будут выписаны из медицинского учреждения в ближайшие часы, сообщает МИД Беларуси.

Истории туристов, отравившихся в отеле

Никита родом из Минска, летел с подругой в Египет на 10 ночей и заселился в тот самый отель до 4 ноября. Отравился.

— Симптомы все те же, о которых пишут в новостях. Обращались по страховой в клинику, получили медпомощь, сейчас чувствуем себя приемлемо. Со вчерашнего дня начали всех расселять, прямо сейчас сидим в лобби и ждем информации от нашего гида относительно нового отеля. Предположений об источнике [отравления] совсем нет. Мы ничего особенного не пробовали, питались только в столовой отеля. Допускаем, что кто-то из посетителей мог завести инфекцию: в отеле никто не носит маски, — рассказывает парень.

В то же время сообщения об отравлении приходят и из другого отеля Хургады — Albatros White Beach, который находится в 20 километрах от AMC Royal Hotel.

— Отравились всей семьей: двое детей и мы с женой. Три дня тошнило, уголь не помогал. В больницу мы не обращались, так как завтра последний день. Чем могли отравиться — непонятно, потому что вроде вылечились своими таблетками, а через пару дней детей снова тошнит. Однозначно еда, но какая — неизвестно, — рассказывает Борис, проживающий в отеле Albatros White Beach.

«Этот отель нужно было закрыть еще месяц назад»

Если случившийся накануне инцидент может заставить поменять планы на отдых тех, у кого отпуск еще впереди, то другие туристы, побывавшие в AMC Royal Hotel в сентябре, удивляются, почему отель решили проверить только сейчас, ведь там отравлялись и раньше.

— Отдыхали в этом отеле в конце сентября — начале октября. Ребенок 1 года и 9 месяцев отравился и подхватил вирус Коксаки. Нас было 50 человек из Гродно и еще несколько из Минска и Могилева — всего около 70. Заболели почти все, особенно дети. Кому-то диагностировали отравление, кому-то этот вирус. Я уже тогда бил тревогу: отель закрывать надо, но пустили всё на самотек. Пять из одиннадцати дней отдыха мы ездили по клиникам и госпиталю, где ребенок стал чувствовать себя еще хуже. Эти пять дней казались адом. Думали даже в посольство обращаться, так как наши врачи по Viber поставили диагноз точный, а в Египте его уже подтвердили, — рассказывает Виталий.

— Характерная черта этого вируса — сыпь на стопах и ладонях, на что местные врачи говорили: мол, это аллергия на постельное белье или комары покусали. Дети, которые прилетели с нами на отдых, были с этой сыпью. Наша медсестра сказала, что отель надо на карантин отправлять, если там обнаружили такой вирус. И вот спустя месяц его закрыли, — продолжает Виталий.

Схожую историю описывает Маргарита, у нее в данном отеле месяц назад заболел ребенок.

— Отдыхали в этом отеле в конце сентября. Та же история. Только отравился ребенок полутора лет. Подхватил энтеровирус (вещь весьма заразная, и нужен карантин). Но в отеле всем было все равно, как и туроператору, и людям на ресепшене. Никто не оказывал должного внимания и не проводил лечения. Дошло даже до звонка в посольство, после которого малыша госпитализировали.

Такой же историей делится Елена:

— Мы отдыхали в этом отеле с 24 сентября по 5 октября, и это был кошмар. С нами был 11-месячный ребенок, который отравился на вторые сутки. Все началось с ночной рвоты, диареи и температуры, потом слег муж, моя мама и я. Мы обратились к врачу на третьи сутки, и нас сразу повезли в госпиталь. Ребенку предложили капельницу на 3 часа. Нам сделали укол и отправили назад в отель, выдав с собой препараты. Мы еще дня два отходили. На отдых мы ездили от организации, нас было около 70 человек. Много детей. Переболели практически все. Четверым детям поставили диагноз — вирус Коксаки. Мы боялись друг к другу подходить, чтобы снова не подхватить инфекцию по кругу.

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