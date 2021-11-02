США помогут Украине с модернизацией разведки 5 2.11.2021, 12:28

1,660

Программа превосходит по масштабам любые мероприятия за весь период независимости страны.

В Минобороны Украины прокомментировали сотрудничество в оборонной сфере между Украиной и США. Там считают, что выполнение рамочного соглашения со Штатами открывает большие возможности для модернизации украинской разведки. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Как отметил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, разработка дорожной карты для реализации положений, подписанного в августе в Вашингтоне рамочного соглашения в оборонной сфере между Украиной и США, является приоритетом для всех аналитических подразделений ВСУ и национальной безопасности в целом.

«Мы должны идти в ногу с современным миром и очень быстро перенимать и усваивать все инновации для укрепления обороны нашего государства, разработка дорожной карты для выполнения рамочного соглашения с США в оборонной сфере способна стать таким модернизационным планом, аналогов которого на протяжении всех лет Независимости в Украине еще не существовало», — отметил Буданов.

По его словам, опыт проведения специальных операций, это то, что надо перенимать от США как для модернизации ЗСУ, так и для дальнейшей евроатлантической интеграции нашего государства и общества в оборонной сфере.

«Вполне очевидно, что выполнение рамочного соглашения с США открывает большие возможности для модернизации украинской разведки», — подытожил Буданов.

Напомним, Министерство обороны Украины и Пентагон подписали рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства.

Это является важнейшим базовым документом, который создает возможности для усиления сотрудничества между Украиной и США в сфере обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».