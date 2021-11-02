«Мы всей компанией, около 100 человек, сидим дома» 1 2.11.2021, 12:41

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Белорусы рассказывают о своем участии в общенациональной стачкe.

После начала с 1 ноября общенациональной забастовки в Беларуси журналисты zerkalo.io попросили в своем чате белорусов рассказать, о случаях, когда организации переводят работников на неполный рабочий день или в отправляют в отпуска за свой счет.

Вместе с этим белорусы начали рассказывать и о различных способах участия в стачке и сообщать, как они с 1 ноября остаются дома.

«Мы всей компанией (около 100 чел) сидим дома с сохранением зарплаты. Но когда нет законов и ментовский беспредел — публично опасно про это говорить», — рассказал участник чата с ником AlexAA.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

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