Нацбанк «объяснил», почему в Беларуси выросла инфляция 7 2.11.2021, 12:35

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Кто виноват по версии регулятора?

Нацбанк опубликовал данные о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в III квартале 2021 года. В сентябре годовой прирост потребительских цен составил 10,2%. По сравнению с августом цены выросли на 1,3%. И Нацбанк объяснил, почему выросла инфляция. Среди причин называют простых белорусов, которые «сами виноваты», пишет «Завтра твоей страны».

Так, значимым проинфляционным фактором Нацбанк назвал высокие инфляционные ожидания. Ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция составила 13,3% (14,7% в июне 2021 г.), ощущаемая – 13,8% (14,6% в июне 2021 г.).

В отчет сообщается, что на внутреннюю ценовую ситуацию продолжила оказывать влияние динамика цен мирового рынка, «формирующаяся в условиях несоответствия спроса и предложения».

Кроме того, утверждают в Нацбанке, на инфляцию в нашей стране влияет «проведение мягкой денежно-кредитной политики ведущими странами мира», а также воздействие возросших логистических затрат, а также перебоев в поставках.

В качестве внутренних факторов, внесших дополнительный вклад в увеличение цен, назван низкий урожай ряда сельскохозяйственных культур.

В части мер ценового регулирования на ускорение инфляции, по оценке Нацбанка, повлияло повышение цен на топливо.

Рост цен мясной и молочной продукции в Нацбанке связывают с сокращением поголовья крупного рогатого скота, свиней и производства птицы по сравнению с предыдущим годом.

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