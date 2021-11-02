Черное пятно на карте: что будет с белорусской авиацией без аэронавигации ЕС? 2.11.2021, 12:56

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Отключение может произойти уже 15 ноября.

«Белаэронавигацию» с 15 ноября отключают от какой-то глобальной системы, куда они подают все авиационные данные. Так что теперь вообще никакие самолеты не будут над нами летать», — такое сообщение появилось 31 октября в инсайдерском тг-канале.

По всей видимости, речь идет о прекращении взаимодействия с Европейской базой данных AIS (EAD). Но действительно ли для Беларуси может наступить «навигационная слепота»? «Еврорадио» на условиях анонимности пообщалось с экспертом из области авиации.

— Беларусь является членом ICAO [Международной организации гражданской авиации. — ред.]. Между членами организации осуществляется обмен аэронавигационной информацией, от этого напрямую зависит безопасность полетов. Если вдруг будет принято решение отключить Беларусь от этой системы, то в принципе наши самолеты не смогут летать за пределы Беларуси, — объясняет эксперт. — У них не будет данных, необходимых для выполнения полетов по маршруту, для захода на посадку. Поэтому это может быть одной из страшилок, чтобы проверить реакцию белорусской стороны, или попытка как-то надавить.

И еще: допустим, борт из Мюнхена летит через Беларусь в Москву. Над Беларусью его ведут белорусские диспетчеры. Но информацией они обмениваются с диспетчерами аэродрома вылета и аэродрома прилета. Если систему отключат, то получится, что на карте появится черное пятно, которое надо облетать. Это чревато для любого перевозчика, в том числе и экономически.

Просто представьте, что самолет подходит к границе Беларуси и нужно передавать информацию в страну прибытия, а связи между ними нету. Это запрещено авиационными правилами — выполнять полеты без связи наземных диспетчерских пунктов. Связь должна быть постоянной по всему маршруту полета.

После введения «воздушных санкций» от ЕС европейские авиакомпании и так практически перестали появляться в белорусском воздушном пространстве. Соответственно, им информация о полетах над Беларусью не очень нужна. А зачем тогда, пусть и гипотетически, могут ввести навигационную блокаду?

— Возможно, что такая идея могла зародиться из-за того, что еще не все прекратили летать над Беларусью. Может быть, это следующий шаг блокировки, мол, если до вас [перевозчиков, не поддержавших санкции ЕС. — ред.] так не доходит, то следующим шагом будет полная блокада воздушного пространства.

Если Беларусь все же отключат от европейской базы данных, то чем может обернуться такая «навигационная слепота»?

— Беларусь потеряет деньги, которые ей платят компании, пользующиеся аэронавигационными услугами. И с большой долей вероятности допускаю, что белорусский перевозчик не сможет летать вне пространства СНГ, — отвечает мужчина.

После скандала с вынужденной посадкой в Беларуси пассажирского самолета Ryanair, а также задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги для авиакомпании «Белавиа» европейские страны закрыли небо, при этом авиаперевозчики из Европы сами не летают на Беларусью. Самолеты «Белавиа» в данный момент могут летать только через Россию.

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