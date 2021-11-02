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Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

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  • 2.11.2021, 12:59
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Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

Бывший лидер движения «Правый сектор» поблагодарил командование украинской армии за доверие.

Бывший лидер движения «Правый сектор», командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Об этом он сам сообщил в Facebook, пишет сайт zn.ua.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие!», - написал Ярош во вторник утром.

Дмитрий Ярош был одним из инициаторов создания в 2015 году на базе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Украинской добровольческой армии. Тогда же Ярош заявил о выходе из организации «Правый сектор».

Будучи депутатом Верховной рады 2014-2019 года, был заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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