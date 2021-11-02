Путин потирает руки: Лукашенко сам себя загоняет в угол 2 2.11.2021, 13:07

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Фото: ТАСС

Диктатор увяз в созданном им миграционном кризисе.

Страны Запада назвали Беларусь безусловным виновником миграционного кризиса на границах со странами ЕС. Россию в некоторых государствах обвиняют в том, что она поддерживает своего союзника, а значит, также причастна к происходящему.

Так, по мнению руководителя МВД Германии Хорста Зеехофера, власти Беларуси «не могут ничего этого делать без как минимум знания или одобрения Москвы».

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf отметил, что несмотря на обвинения в сторону Москвы, прямых доказательств ее активного участия в создании миграционного кризиса не приводится.

«Что пока мы точно видим: Россия оказывает небольшое прикрытие белорусским властям на международном уровне. Но утверждать, что сама Москва организовала канал с потоком нелегальных мигрантов или, по крайней мере, активно участвует в нем, пока нельзя», – сказал Казакевич.

Ранее европейские лидеры, по сути, просили Владимира Путина поспособствовать разрешению миграционного кризиса, оказав давление на режим Лукашенко. Почему он этого не делает – не хочет или не может?

«Во-первых, этот кризис не затрагивает жизненно важные интересы России. Поэтому сложно ожидать от Москвы большой активности в этом вопросе. Во-вторых, механизм «Путин сказал – Лукашенко выполнил» не работает. Двусторонние отношения гораздо более сложные. России, чтобы добиться желаемого, приходится использовать комплекс мер», – отметил Казакевич.

Политолог склоняется к мысли, что Москва заняла мягкую позицию по отношению к Минску.

«Возможно, просьба разрешить миграционный кризис была ретранслирована, возможно, Москва высказалась за то, чтобы канал с нелегальными мигрантами был менее проблемным и раздражительным для региона. Но при этом Россия не хочет жертвовать какими-то своими интересами в Беларуси, чтобы решить кризис, волнующий Евросоюз», – считает Казакевич.

По его мнению, сложно прогнозировать, как дальше будет развиваться миграционный кризис, поскольку все зависит от воли одного человека.

«Эта ситуация во многом иррациональна: получить что-то от Европы Лукашенко через такие действия не может. С другой стороны, отступить он также не может: это будет проявлением слабости», – сказал Казакевич.

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