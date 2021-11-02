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Михаил Грабовский покинул тренерский штаб минского «Динамо»

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  • 2.11.2021, 13:08
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Михаил Грабовский покинул тренерский штаб минского «Динамо»
Михаил Грабовский

Он назначен на другую должность.

Михаил Грабовский оставил тренерскую работу в «Динамо-Минск», сообщает «Трибуна».

Сегодня Грабовский был назначен генменеджером сборных Беларуси.

Грабовский входил в тренерский штаб минского «Динамо», в своем первом сезоне в клубе (2019/2020) он также занимал пост спортивного директора «зубров». Кроме того, Грабовский ассистировал Крэйгу Вудкрофту на турнире Финальной олимпийской квалификации в августе 2021 года. 

Грабовский продолжит плотное взаимодействие с тренерским штабом «зубров» по вопросам комплектования сборных команд.

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