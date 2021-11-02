Забастовка в Беларуси: от работы отказывается даже государственный аппарат 2.11.2021, 13:14

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Заместители министров ушли тихо и аккуратно.

В условиях беззакония долго не проживешь. Особенно, когда понимаешь, что качели в любой момент могут качнуться и в твою сторону. Так, телеграм-канал «Белорусский Гвоздодер» сообщает, что в Беларуси уволились сразу два заместителя министров.

Ушли тихо и аккуратно, по соглашению сторон. Это замминистра иностранных дел Александр Гурьянов и первый замминистра юстиции Сергей Задиран.

Увольнение с работы — это тоже своего рода забастовка. Это отказ от работы в системе координат, которая выстроена с ошибками и нарушает общие принципы общественного консенсуса. Именно поэтому люди и будут увольняться, уходить в отпуска, брать больничные. Все, что может помочь не выполнять приказы, с которыми человек не согласен.

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