закрыть
2 ноября 2021, вторник, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Забастовка в Беларуси: от работы отказывается даже государственный аппарат

  • 2.11.2021, 13:14
  • 6,548
Забастовка в Беларуси: от работы отказывается даже государственный аппарат

Заместители министров ушли тихо и аккуратно.

В условиях беззакония долго не проживешь. Особенно, когда понимаешь, что качели в любой момент могут качнуться и в твою сторону. Так, телеграм-канал «Белорусский Гвоздодер» сообщает, что в Беларуси уволились сразу два заместителя министров.

Ушли тихо и аккуратно, по соглашению сторон. Это замминистра иностранных дел Александр Гурьянов и первый замминистра юстиции Сергей Задиран.

Увольнение с работы — это тоже своего рода забастовка. Это отказ от работы в системе координат, которая выстроена с ошибками и нарушает общие принципы общественного консенсуса. Именно поэтому люди и будут увольняться, уходить в отпуска, брать больничные. Все, что может помочь не выполнять приказы, с которыми человек не согласен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Забастовка — это законно
Забастовка — это законно Андрей Санников
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип