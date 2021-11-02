Из Москвы в Минск перестали летать самолеты 1 2.11.2021, 13:20

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И дело не в санкциях.

По данным Национального аэропорта Минск рейс из московского аэропорта «Домодедово», запланированный на 12:10 2 ноября, отменен. Также задержан рейс, который должен был вылететь в 11:45 из «Шереметьево», сообщает «Телеграф».

Его пока перенесли на 14:20.

Дело в том, что в Москве и Беларуси — сильные туманы. Вероятно, именно погода мешает выполнению некоторых рейсов.

«По состоянию на 09:20 из-за погодных условий в московском регионе изменено время вылета больше 20 рейсов. 17 рейсов ушли на запасные аэродромы», — сообщили в телеграм-канале аэропорта «Домодедово».

Кстати, с 5-часовым опозданием сегодня утром вылетел рейс из Минска в Шарм-эль-Шейх: вместо в 3:25 в 08:28, заметил Sputnik. Более чем на 6 часов позже вылетел самолет «Аэрофлота» в московское Шереметьево – вместо 05:40 в 12:00. А борт «Белавиа» отправился в Шереметьево в 10:10 вместо 07:40.

«Видимость 100−500 м»

Напомним, белорусские синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за тумана. Он опустился на большую часть территории страны. А вот Москву он накрыл еще вчера — пользователи Сети удивились непривычным видом города.

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