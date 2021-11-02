Михаил Саакашвили голодает 33-й день подряд 7 2.11.2021, 13:25

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Политик заявил, что власти Грузии отказываются перевести его в больницу.

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который находится в колонии Рустави, голодает 33-й день. В своем Facebook 1 ноября он опубликовал обращение к украинским нардепам, пишет сайт «Гордон».

«Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником [президента России Владимира] Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня; дал грузинской власти крупнейшего частного акционера российского «Газпрома» – [лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину] Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры», – написал он.

Политик подчеркнул, что его лишили права на телефонные звонки и ему отказывают от привода в суд. Также, по его словам, власть отказывается выполнять срочную рекомендацию консилиума медиков и перевести Саакашвили в многопрофильную больницу.

«Наверное, у вас главный вопрос – почему я поехал в Грузию. Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел, сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые, в отличие от Украины, здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но после моего появления даже в тюрьме ситуация радикально поменялась. Во всем. В больших городах кандидаты партии «Единое национальное движение» вышли во второй тур. Причем почти везде на первое место. После моего ареста в Тбилиси пришел самый большой митинг-протест», – отмечает он.

Саакашвили заявил о «грубейших фальсификациях во втором туре», после которых разворачивается беспрецедентно широкий фронт массовых протестов с учетом всех сил оппозиции».

«Такого единства оппозиции в истории Грузии не было никогда! И я горжусь, что какую-то роль в этом объединении за прозападный курс сыграл я. При этом я остаюсь лояльным и патриотичным гражданином Украины. Я горжусь тем, что президент [Владимир] Зеленский вернул мне украинский паспорт», – отметил он.

Саакашвили напомнил, что прожил в Украине восемь лет и имеет в Киеве дом и семью.

«Я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. У Грузии нет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина, и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения крепли», – резюмировал политик.

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