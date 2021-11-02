В Польше прививку бустерной дозой открыли для всех взрослых 1 2.11.2021, 13:40

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Для третьей дозы предлагают две вакцины.

В Польше со 2 ноября каждый взрослый может записаться на прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Со вторника каждый, достигший 18 лет, имеет право на третью дозу при условии, что с момента первичной иммунизации прошло не менее шести месяцев.

Для бустерной дозы в Польше предлагают две вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Spikevax от Moderna.

Получить бустерную дозу могут люди в возрасте 18 лет и старше, прошедшие полный курс вакцинации двумя вакцинными дозами Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria от AstraZeneca или одной дозой вакцины Janssen.

Бустерная доза, как говорится в сообщении Минздрава, вводится вакцинированным лицам с целью "улучшения, закрепления и расширения защиты после вакцинации".

Вакцинацию бустерной дозой в Польше сначала предложили людям с ослабленным иммунитетом. Позже – медперсоналу и пожилым людям.

Недавно вакцинация третьей дозой стала доступна всем людям в возрасте от 50 лет, а теперь бустерную дозу может получить каждый взрослый.

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