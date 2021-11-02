COVID-19 стал «союзником»: сильное письмо от белоруски, которая осталась дома 2.11.2021, 14:03

1,110

Люди разных профессий сегодня снова расправляют плечи.

На почту «Белорусского объединения рабочих» (БОР) поступают трогательные письма белорусов, которые остались дома.

В одном из них белоруска рассказала, как хотела уйти в стачку и неожиданно COVID-19 стал ее «союзником»:

— Я тоже дома, как многие и многие беларусы, с 1 ноября.

Очень хотелось уйти в забастовку по-настоящему, заявить нанимателю свое профессиональное «фи». Но получилось, что COVID-19 стал «союзником» в моем решении. Да, сегодня я больна и я дома.

С таким союзником самый злейший враг покажется милашкой. Сначала COVID-19 отнял у меня близкого родственника и подругу. А теперь пригвоздил к постели и меня.

Обессиленная, ты все равно должна прийти на прием к врачу. Что происходит? Все понятно без слов.

Огромная череда людей под единственным кабинетом. Кто-то делится: «У меня вся семья «плюсанула», дети получше, муж тяжело. В больнице мест нет, лежит на кушетке. И так там многие».

Мужчина привел еле передвигающуюся мать с сильным кашлем и прерывающимся дыханием, пояснил: «Скорые перегружены, пришлось самому доставить». Без лишних слов пропускаем человека без очереди. Слезы наворачиваются.

Люди по три-четыре часа под кабинетом безропотно. Все все понимают. Врачам тоже тяжело.

Да, мы все все понимаем!

Пришло время остановить эту бездушную махину, уничтожающую белорусов: COVID-19, «которого нет», бесчеловечное отношение к политзаключенным, десятки смертей на предприятиях из-за ужасных условий труда.

Сегодня мы расправляем плечи и снова становимся плечом к плечу, как тогда в августе 2020-го. Потому что мы — белорусы! И мы не перевернули страницу! Стачке быть! И я сегодня дома!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.