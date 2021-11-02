Зеленский ввел санкции СНБО за «выборы» в Крыму

Зеленский ввел санкции СНБО за «выборы» в Крыму1
- 2.11.2021, 14:09
Ограничения затронут 237 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций в отношении граждан, причастным к организации и проведению "выборов" в аннексированном Крыму. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
"Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (прилагается)", - говорится в сообщении.
Напомним, что этим решением СНБО ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.
Кроме того, СНБО запретила работу российских супермаркетов Mere в Украине.