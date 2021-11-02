Зеленский ввел санкции СНБО за «выборы» в Крыму 1 2.11.2021, 14:09

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Ограничения затронут 237 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических санкций в отношении граждан, причастным к организации и проведению "выборов" в аннексированном Крыму. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

"Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (прилагается)", - говорится в сообщении.

Напомним, что этим решением СНБО ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, СНБО запретила работу российских супермаркетов Mere в Украине.

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