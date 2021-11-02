«Маленький Дамаск» в центре Минска Александр Фридман

2.11.2021, 14:13

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Александр Фридман

Почему белорусские власти замалчивают встречи посла Беларуси в Турции с представителями курдов?

И курдские политики, и курдская пресса уделили вчера особое внимание судьбе мигрантов из Курдистана в Беларуси. При этом в публикациях отдельно подчеркивалось, что физическое насилие в отношении курдов применяет именно белорусская сторона, а за последние дни скончались как минимум три выходца из Курдистана. Если курдская пресса и раньше регулярно писала о происходящем в Польше и Беларуси, то политическая элита иракского Курдистана, долгое время равнодушно наблюдавшая за ситуацией, активизировалась лишь сейчас: в Курдистан из Анкары прибыл посол Беларуси в Турции (и по совместительству в Ираке) Виктор Рыбак, проработавший многие годы в Иране и являющийся одним из главных специалистов по данному региону в МИД Беларуси. И именно встречи руководства Курдского автономного района с Рыбаком стали одной из ключевых политических тем в Курдистане.

Причины повышенного интереса следует, однако, искать не столько в Минске и в Эрбиле, сколько в Багдаде и в Берлине. Именно оттуда в конце прошлой недели пришла информация о достигнутых договоренностях между Германией (ЕС) и Ираком о совместных действиях по предотвращению нелегальной миграции через Беларусь: иракское направление стало для ФРГ приоритетным, ибо большинство мигрантов из Беларуси в Германии составляют именно граждане этой страны. Хотя подробности соглашения не были сообщены, но его условия, очевидно, иракскую сторону устроили и стали призывом к действию.

Сразу после новости из Берлина в игру включился клан Барзани, в руках которого находятся основные рычаги управления Курдистаном и который несет полную ответственность за экономические проблемы и коррупцию в регионе. Показательная встреча с Рыбаком позволяет премьер-министру иракского Курдистана Масруру Барзани и его отцу, бывшему президенту Масуду Барзани, решить сразу две задачи:

1) власти демонстрируют населению заботу о своих граждан, оказавшихся в Польше и в Беларуси.

2) а глазах Европы (Германии) Курдистан предстает в качестве надежного партнера, который выполняет свои обязательства.

Почему же официальный Минск замалчивает встречи Рыбака? И почему не освещался визит заместителя министра иностранных дел Ирана в Беларусь на прошлой неделе? У властей Беларуси нет особых причин для радости: после проблем на иранском направлении теперь ожидаются сложности в Курдистане, откуда прибывала значительная часть мигрантов. А на очереди еще Иордания, Турция и Египет, через которые идет транзит мигрантов из Ирака, Йемена и другиих стран и с которыми ЕС, похоже, уже ведет закулисные переговоры.

Хотя поле для маневра у режима Лукашенко значительно сужается, но это не значит, что миграционный кризис сходит на нет: на первый план теперь, скорее всего, выйдет Сирия, с которой у официального Минска прекрасные отношения, налажено прямое авиасообщение и которая идеально подходит на роль основного поставщика мигрантов (в частности палестинцев из лагерей для беженцев). И вот с Дамаском Брюссель, Берлин и даже Вашингтон могут мало что сделать: повлиять на сирийскую диктатуру сегодня могут лишь Москва, Тегеран и, пожалуй, Пекин.

"Маленький Багдад" в районе минской Немиги рискует превратиться в "маленький Дамаск".

Александр Фридман, t.me

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